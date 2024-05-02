2日午後2時40分ごろ、北茨城市であった国の重要無形民俗文化財「常陸大津の御船祭」で、祭事船（長さ約14メートル、幅約3メートル、重さ約7トン）がバランスを崩して見物客にぶつかり、引き手2人と見物客2人の計4人が重軽傷を負った。偶然通りかかった医師、心肺停止状態の女児救う高萩署などによると、船を綱で引いて街中を練り歩く最中、同市大津町の県道で進路の右側にそれた。見物していた市内の男性（37）と妻（37）が民