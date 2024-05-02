2024年4月28日に投開票された衆院島根1区の補欠選挙で当選した、立憲民主党の亀井亜紀子衆院議員の過去のX投稿（ツイート）が波紋を広げている。「巻き込まれないポイントは、台湾有事で集団的自衛権を行使しないこと！」亀井氏は28日の衆院補選で自民党候補との一騎打ちを制し、3年ぶりの国政復帰を果たした。5月1日には島根県庁を自ら訪れ当選証書を受け取った。報道陣に対し、「島根県からやっぱり選んでいただいて、東京にね、