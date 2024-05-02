アルゼンチンのコリエンテス州で行なわれていた地域リーグの試合で、ピッチの脇にある壁に衝突した選手が死亡したという。『Ole』によれば、死去したのはペドロ・フェレというクラブに所属していたアンヘル・エリアス・オヘダという選手。シトレックス対ペドロ・フェレの試合に出場していたエリアス・オヘダは、後半10分に相手選手から押されてしまったことでピッチの脇に飛び出してしまい、そこにあった壁に衝突したそう。そこで
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