トップ高校に合格する子どもたちの様子や家庭の対応についてお伝えします（写真：kou／PIXTA）【質問】周囲が中学受験する子ばかりの中、うちの子は私立中学受験をせず、公立中に進みました。今後、地元の公立高校のトップ校を目標に頑張ってもらいたいと思っています。親としてどのように子どもに発破かけしたらよいでしょうか。木村さん（仮名）私立中学に進学する割合は、全国平均で7.7％（文部科学省「令和4年度学校基本調査」