社会人1年目の人と2年目の人とでは、「出世」に対する意識に違いはあるのでしょうか。ソニー生命保険株式会社（東京都千代田区）が実施した「社会人1年目と2年目の意識調査（第11回）」によると、「出世したいと思わない」と回答した割合は、社会人1年生の4割以上に対して、社会人2年生で半数以上、特に2年目の女性では6割以上と増加していることから、1年間働いてみて、出世することよりもワークライフバランスを大切にした働き方