７月開幕のパリ五輪出場を決めたサッカー男子のＵ―２３日本代表がスペイン１部レアル・ソシエダードのＭＦ久保建英（２２）の招集を検討していることに不安の声も出ている。Ｕ―２３日本代表の大岩剛監督は本大会に向けて、東京五輪にも出場した久保の招集を切望。久保自身も再び大舞台に挑む意向という。しかし五輪については、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）主催大会ではないことなどからクラブ側に選手を派遣する義務はない