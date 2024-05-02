歴史的な円安が、家計の味方・100円ショップを直撃している。2日に「イット!」の取材班が訪れたのは、神奈川・川崎市の住宅街に店を構える100円ショップ。品数豊富で価格も安い“家計の味方”とあって、多くの人が訪れていた。利用客からの「週2回くらい（利用する）。簡単なリフォーム（用品）とか、食材が安かったりするので。安さですかね」といった声の一方、店は終わりが見えない円安に打撃を受けていた。100円ショップ越後屋