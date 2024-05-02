風間八宏のサッカー深堀りSTYLE独自の技術論で、サッカー界に大きな影響を与えている風間八宏氏が、今季の欧州サッカーシーンで注目の選手やチームを分析する。今回は、今季公式戦無敗記録を継続中で話題沸騰のドイツのレバークーゼン。シャビ・アロンソ監督のサッカーはなぜ勝ち続けられるのか。その戦術の秘訣を解説してもらった。◆◆◆【ボールを受けることの連続性が特徴】現在ヨーロッパで最も注目を浴びているチーム