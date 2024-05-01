厚めに切ったトーストににあんこをのせた小倉トーストは、もはや説明不要の“名古屋めし”のひとつ。全国的な人気を誇る喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の躍進もあって、すっかりおなじみになりました。しかし名古屋の底力はまだまだこんなものではなかったのです。【写真】どえりゃあ盛の中はこうなっているらしい「ゴールデンウィーク、観光で名古屋へ来たら『喫茶はじまり』へ教えてあげますよ、名古屋めしの小倉トーストっ