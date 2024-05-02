教育困難校に通う生徒たちの今と昔の変化を鈴木先生に聞きました。※写真はイメージ（写真： Graphs / PIXTA）学力が低く、授業についていくことができない「教育困難」を抱える生徒たちを考える本連載。今回お話を伺った鈴木先生（仮名）は、東海地域で30年以上、私立高校の教員として働くベテラン教師です。鈴木先生の高校は、偏差値40以下の私立高校で、昔も今も「教育困難な生徒」＝「勉強がなかなかできない生徒」が多く通っ