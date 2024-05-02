YouTuberのヒカルが5月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、仮想通貨で”驚きの金額”を得ていたことを告白した。その動画は《「助けてほしい」いつもお世話になってる超有名社長が真剣な話があるとやってきました》というタイトルで、”超有名社長”とは、人気YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」に出演する林尚弘氏のこと。「令和の虎」をめぐっては、林氏が主催する「FC（フランチャイズ）版Tiger Funding」の撮影中に、唐