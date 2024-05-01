この時期になると、自宅のお庭、公園、キャンプなどのシーンで、バーベキューをされる方も多いのではないでしょうか？バーベキューは男女の出会いの場としても人気ですが、グループによっては女性同士のトラブルもあるようです……。本記事では、バーベキューの合コンイベントにて、女友達の忠告を聞いたばかりに、悔しい思いをした経験を持つ女性のエピソードを紹介します。◆女友達に出会いの場を相談岐阜県に住む美沙さん（仮名