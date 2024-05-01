「キャ〜、ゴキブリと目が合っちゃった！」パニックになり、スマホで調べた「基本料金500円」の駆除業者を呼ぶと、なんと10数万円も取る「ゴキブリ業者」だった......。こんな害虫・害獣駆除の相談が急増しているため、国民生活センターは2024年4月24日、「ネットの価格と全然違う！？害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」という警鐘を鳴らす報告リポートを発表した。特に、10代〜20代の若い世代に被害が集中している。ゴキブリから