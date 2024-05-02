アメリカ・フロリダ州で妊娠6週より後の中絶を禁止する法律が施行されました。フロリダ州では、これまで妊娠15週より後の中絶は違法としていましたが、1日から妊娠6週より後の中絶を禁止する法律が施行されました。妊娠6週では妊娠に気付かないことが多いため事実上、中絶の選択肢を奪うことになります。アメリカ南部では多くの州で中絶が禁止、または厳しく制限されています。人工中絶を巡る問題は大統領選挙の争点の一