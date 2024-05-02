南米コロンビアの大統領は、パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルを非難し、イスラエルと国交を断絶すると発表しました。コロンビア・ペトロ大統領「私と政府はあす（2日）、イスラエルと断交すると通告します」コロンビアのペトロ大統領は1日、首都ボゴタで行った演説で「2日にイスラエルとの国交を断絶する」と発表しました。イスラエルがガザで「ジェノサイド＝大量虐殺」を行っていると強く非難し、「パレスチナ人