オイシックス・薮田和樹【写真：町田利衣】フルカウント

広島カープを戦力外、2軍球団へ…元最高勝率右腕・薮田和樹の現在地

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • オイシックス新潟アルビレックスBCでプレーしている元広島の薮田和樹
  • 「状態自体は凄くいいのでチャンスはあるかなと考えています」と自己分析
  • NPB復帰の第1号になりたいという思いはずっと持ち続けています」と語った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 椅子引かれ「障害」男性の訴え
  2. 2. 満タン後 継ぎ足し給油は絶対NG?
  3. 3. 14歳を強姦「初の去勢」を命じる
  4. 4. ガーシー氏 配信登場も強制終了
  5. 5. さとみドラマ ED曲に違和感続出
  6. 6. 既婚上司と体の関係 新人に衝撃
  7. 7. 元俳優逮捕「大河出てたよね?」
  8. 8. フジコ・ヘミングさん死去 92歳
  9. 9. 「ウネウネ」飯田橋で水面に異変
  10. 10. ガーシー氏怒り「絶対許せない」
  1. 11. 川口春奈が「手繋ぎ」交際疑う声
  2. 12. 関口メンディーの会見 SNS賛否
  3. 13. 松本人志のX 約1カ月ぶりに動き
  4. 14. 関口メンディー「父の生死不明」
  5. 15. 酷い…捨てられるも追う犬 米国
  6. 16. 元俳優逮捕 同級生が見た変化
  7. 17. メンディー会見 メンバーは不満
  8. 18. 手術受けた10代男児死亡 調査へ
  9. 19. もう潮時 出川充電旅に厳しい声
  10. 20. CDを大量不法投棄され「酷い」
  1. 1. 元俳優逮捕「大河出てたよね?」
  2. 2. フジコ・ヘミングさん死去 92歳
  3. 3. 元俳優逮捕 同級生が見た変化
  4. 4. 手術受けた10代男児死亡 調査へ
  5. 5. ダウン症の娘と海外旅行 母驚き
  6. 6. ひき逃げ事件 夫を身代わりに?
  7. 7. ここ日本? 自販機5台破壊に衝撃
  8. 8. 松本報道巡り芸人が講談社を提訴
  9. 9. 大河で共演 元俳優の逮捕に絶句
  10. 10. 10年で2倍 23区で中国人急増の街
  1. 11. 高校生を盗撮? 足痒くなっただけ
  2. 12. 衝撃だったアムウェイから逮捕者
  3. 13. 10代男性 手術して17日後に死亡
  4. 14. ドミノピザ謝罪 店員が危険運転
  5. 15. 女風呂を盗撮か 23歳従業員逮捕
  6. 16. 那須遺体 関係先から1000万発見
  7. 17. G退治で高額請求 若者の被害急増
  8. 18. ゴミ屋敷 苦情把握も片付け拒否
  9. 19. 病院職員5人 患者に性的虐待か
  10. 20. 5兆円為替介入か 再び円安加速も
  1. 1. 椅子引かれ「障害」男性の訴え
  2. 2. ポイ活終了 浮いた金額に驚き
  3. 3. 美味すぎ 米が驚いた日本の食材
  4. 4. つばさの党 逮捕でなく警告の訳
  5. 5. 「出世したい」若者が大幅に減少
  6. 6. 万博ボランティア希望 定員2倍超
  7. 7. 大型連休中に閣僚１３人が海外出張…コ…
  8. 8. 持ち家は損? プロが語る残酷事実
  9. 9. 空き家、過去最多９００万戸＝３０年で…
  10. 10. 対ゴキブリに最強と噂されるもの
  1. 11. 施設にいるんじゃ…? 森氏の近況
  2. 12. 経済関係強化で一致＝日ナイジェリア外…
  3. 13. 日本、フランスと重要鉱物の供給網強化…
  4. 14. 岸田首相がパリ入り
  5. 15. 「核ごみ」調査申し入れ＝請願採択の佐…
  6. 16. 亀井、山田氏が立民会派入り＝衆院
  7. 17. 岸田総理大臣　フランスに到着　アタル…
  8. 18. 妊活なし 思いがけぬ高齢妊娠
  9. 19. 岸田首相、仏・南米訪問へ出発＝グロー…
  10. 20. 岸田首相、デフレ脱却宣言に意欲＝局面…
  1. 1. 14歳を強姦「初の去勢」を命じる
  2. 2. 酷い…捨てられるも追う犬 米国
  3. 3. 韓国ラーメン食べて血尿 話題に
  4. 4. 「ハリポタの城」爆発 5人が死亡
  5. 5. 飼い主引き裂いたピットブル 米
  6. 6. 火星で「無数のクモ」が発見
  7. 7. 正恩氏妹が激怒 密輸業者の末路
  8. 8. ペンギンのひなが大量死 絶滅も?
  9. 9. 飼主から離れぬ米犬…14日後死ぬ
  10. 10. 猫見当たらず…Amazon倉庫で発見
  1. 11. LAの「小東京」存続危機か
  2. 12. 中国で高速道路が陥没 24人死亡
  3. 13. 26人が葬られた北の温泉リゾート
  4. 14. ティラノサウルス 知能低かった?
  5. 15. アメリカ、大麻の規制緩和へ
  6. 16. 米で火災 兄が3歳弟に被さり発見
  7. 17. 北で異例の「自首キャンペーン」
  8. 18. 北朝鮮「韓流弾圧」ついに限界か
  9. 19. 「鍵のかかった部屋」作家が死去
  10. 20. 「壁の中にモンスター」米で話題
  1. 1. 数字センスのない人か分かる行動
  2. 2. 無感情「底辺校」生徒たちの異変
  3. 3. ゲーセン「大量閉店」の背景
  4. 4. プッチンプリン 出荷再開できず
  5. 5. NY円が急騰 1時間で約4円の円高
  6. 6. 録音した自分の声に違和感…正体
  7. 7. 二郎系が増え続ける合理的な理由
  8. 8. 「老害扱い」に悩む高齢者多い?
  9. 9. 五月病を予防するGWの過ごし方
  10. 10. 新紙幣導入に疑問 飲食店を代弁
  1. 11. 「円の弱体化」が進む日本の末路
  2. 12. コロッケ80円でどう儲けているか
  3. 13. 累積赤字786億円も 出前館の未来
  4. 14. 「疲れたから甘い物」は逆効果?
  5. 15. 電気・ガスがまた値上がり　“1年で約3…
  6. 16. 公立TOP校に合格する子 共通6つ
  7. 17. 政府「オワハラNG」人事頭抱える
  8. 18. BIGMOTOR 伊藤忠主導で再建へ
  9. 19. WECARS 前社長は経営に関与せず
  10. 20. オレンジ不足でジュースに異変
  1. 1. Amazonでザバスが最大32%OFF
  2. 2. GWの平均予算「2万7857円」に
  3. 3. Amazonでヘインズが最大58%オフ
  4. 4. 「Bluesky」「Python」「Vim」「404」…
  5. 5. iPhone 16の質感、15シリーズを触ると…
  6. 6. パタゴニアの「リュックにもなるバッグ…
  7. 7. 東京「地下鉄立体路線図」に待望のフル…
  8. 8. 【ライブドアショッピング】5/1の注目…
  9. 9. Reol、syudou、花譜、FRUITS ZIPPERな…
  10. 10. 真空圧縮で荷物の嵩を半分に減らせるバ…
  1. 11. 気分はスパイ！高画質カメラを仕込んだ…
  2. 12. 新感覚ハイブリッドエンタメ施設「Litt…
  3. 13. パインアメがTシャツに！ 本日10時から…
  4. 14. 「iOS14」さっそく脱獄される?
  5. 15. 東芝のリストバンド型活動量計「WERAM1…
  6. 16. 【ライブドアショッピング】4/29の注目…
  7. 17. 「おじさん」の未来は明るい？…おじさ…
  8. 18. わたしたちと衣服、社会のつながりに迫…
  9. 19. ハリウッドばりの大事件が、あなたの真…
  10. 20. Google Chromeの耐量子暗号機能をデフ…
  1. 1. 大谷が多数契約も…「耳障りに」
  2. 2. 大谷翔平 今季初のスタメン落ち
  3. 3. 井上尚弥VSネリ 亀田史郎が予想
  4. 4. 大物俳優と繋がり 大谷を利用か
  5. 5. 元近鉄投手 右腕切断手術が終了
  6. 6. 水原容疑者 胴元夫妻は豪遊三昧?
  7. 7. 藤浪が大炎上「ア軍時代のよう」
  8. 8. 「原爆」発言のサポ 浦和が声明
  9. 9. 元ロッテ 度重なる無免許運転か
  10. 10. 遠藤航の退団説 海外ファン賛否
  1. 11. 大谷がOTANIに グッズ会社が謝罪
  2. 12. 一夜で全米に名前を売った男
  3. 13. 大谷に「休養与えられた」米記者
  4. 14. トラウト代役 他球団クビの35歳
  5. 15. 浦和戦を現地観戦 外国人が驚き
  6. 16. 水原氏と胴元の負けっぷりに衝撃
  7. 17. 久保の五輪出場 クラブ賛成せず?
  8. 18. 韓国スケーター 近影に驚きの声
  9. 19. 巨人 今季初の同一カード3連敗
  10. 20. 今永昇太、7回3安打無失点7Kで無傷の5…
  1. 1. さとみドラマ ED曲に違和感続出
  2. 2. ガーシー氏 配信登場も強制終了
  3. 3. 川口春奈が「手繋ぎ」交際疑う声
  4. 4. ガーシー氏怒り「絶対許せない」
  5. 5. 関口メンディーの会見 SNS賛否
  6. 6. 松本人志のX 約1カ月ぶりに動き
  7. 7. 関口メンディー「父の生死不明」
  8. 8. メンディー会見 メンバーは不満
  9. 9. 元子役逮捕で女優にとばっちりか
  10. 10. もう潮時 出川充電旅に厳しい声
  1. 11. CDを大量不法投棄され「酷い」
  2. 12. 刺青も? 元子役の激変ぶりに驚き
  3. 13. あの「ケツデカ女なので…」反響
  4. 14. 弘中アナの復帰「早すぎ」と指摘
  5. 15. 妊娠の俳優妻が腹出し 心配の声
  6. 16. 「龍が如く」声優 職質され自虐
  7. 17. GWの中3日 学校休みで悲鳴&称賛
  8. 18. 相席食堂にまさかのゲスト 騒然
  9. 19. 逮捕の元子役 10年前に語った夢
  10. 20. JKアイドルと性交? Pの狡猾手口
  1. 1. 「風呂キャンセル界隈」共感多数
  2. 2. BBQコン参加も 惨めさに涙を流す
  3. 3. 略奪婚も…幸せになれなかった訳
  4. 4. ドン・キホーテが「マジ値下げ」
  5. 5. DAISOで200円 高見えバッグ
  6. 6. 楽ちんすぎて毎日着てる&#128158;2000…
  7. 7. 20kg減量に成功 確実ダイエット
  8. 8. 無印で買える大人っぽミニバッグ
  9. 9. ユニクロとmarimekkoがコラボ
  10. 10. せっかくのお泊まりデートが！　お風呂…
  1. 11. 嫌味を言う義母 言い返され沈黙
  2. 12. 元CAが愛用する救世主コスメ10選
  3. 13. 「容赦ない叩く嫁」羨ましがる人
  4. 14. 色気爆発 37歳俳優に注目の理由
  5. 15. TWICEモモ 姉とのプリクラ反響
  6. 16. 男性からモテない原因の「言動」
  7. 17. 叱られた子が巧みな反撃 母反省
  8. 18. トイレ掃除を頼むと涙目…新人バイトは…
  9. 19. よもぎ蒸し 更年期もいい?
  10. 20. 友達と離れ憂鬱…学校休ませる?
x