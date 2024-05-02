甘いものを食べると疲れがとれるというのは本当なのか。長年休養について研究し、日本リカバリー協会の代表理事を務める片野秀樹さんは「甘いものを食べたからといって疲れがとれるわけではない。かえって興奮状態になり、リラックスどころか逆効果になる」という――。（第2回／全3回）※本稿は、片野秀樹『あなたを疲れから救う休養学』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／HANSODE※写真はイメー