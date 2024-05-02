【経済ニュースの核心】GWに影落とす「物価高・円安」の深刻度 官製賃上げは効果なく、贅沢する余裕もなし全国制覇──。47都道府県にあまねく自社のブランドとロゴを行き渡らせる。小売りや外食チェーンの経営者の到達目標の一つとされるが、ホテル業界では異例だ。ビジネスホテル「東横INN」などを展開する客室数業界最大手、東横イン（東京・大田、社長・黒田麻衣子）の高知県進出が決まり、先週から建築工事が本格的に始ま