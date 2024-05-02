【AFP＝時事】映画「ハリー・ポッター（Harry Potter）」シリーズで主演を務めた英俳優ダニエル・ラドクリフ（Daniel Radcliffe）さんがインタビューで、原作者のJ.K.ローリング（J.K. Rowling）さんのトランスジェンダーに対する姿勢に心を痛めていると語った。ラドクリフさんは、性自認をめぐる論争でローリングさんと対立しており、もう何年も話していないという。ローリングさんは性自認よりも生物学的性を重視する立場から