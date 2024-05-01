いとう王子神谷内科外科クリニック伊藤博道院長「ゴールデンウィーク中に山や公園、キャンプなどをする時は注意が必要です」生息地は草むらのある河川敷や野山。秋田県に暮らす80代の女性は自宅周辺の草むしりをした時に「ツツガムシ」に刺されたとみられています。1円玉と比べても、その小ささは一目瞭然。マダニの一種であるツツガムシです。東京でも去年、10人がツツガムシ病に感染していました。いとう王子神谷内科外科