今年のゴールデンウィーク（以下、GW）の予算はいくらぐらいですか。株式会社インテージ（東京都千代田区）が実施した「ゴールデンウィーク」に関する調査によると、平均金額は「2万7857円」となったことが分かりました。また、GWの過ごし方については、「自宅で過ごす」が最も多くなったそうです。【グラフ】GWの予算、2021年からの変化を見る調査は、全国の15〜79 歳の男女5000人を対象として、2024年3月〜4月の期間にインターネ