今や出会いの手段として定番化したマッチングアプリ。「Pairs」や「with」、「タップル」など一度はCMで聞いたことがあるアプリも多いが、実は海外に目を向けるとまだまだオモシロい機能を持つ、“変わった”マッチングアプリが存在するという。今回は2022年からイギリス・ロンドンで暮らす20代人妻、深田エリィ氏が「ロンドンでマチアプ無双してみた結果」についてお伝えする。「Bumble」「Hinge」「Pure」といった（おそらく