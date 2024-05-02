海賊版サイト「漫画村」で漫画を不正に公開されて損害を被ったとして、出版大手のＫＡＤＯＫＡＷＡ、集英社小学館の３社がサイトの元運営者・星野路実（ろみ）氏（３２）に損害賠償を求めた訴訟で、星野氏は２日、計１７億円超の支払いを命じた東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。先月１８日の地裁判決は「３社の出版権や独占的利用権が侵害された」と認定していた。