１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、お見送り芸人しんいちがターゲットとなった「連続ハニートラップドッキリ」を放送。しんいちの下半身に変化があったことから、スタジオの菊地亜美が激怒した。この日は「ハニートラップ、ネタばらし後に『今度はホントに…』と誘えば連続で食らわせることも可能説」を放送。女性に「奔放」なお見送り芸人しんいちをターゲットに、女優の三輪晴香が仕掛け人になってハニ