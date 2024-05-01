居酒屋チェーンの鳥貴族ホールディングス（HD）は2024年5月1日、社名を「エターナルホスピタリティグループ」に変更した。SNSでは、「違和感がスゴい」などと驚く声が上がっている。1986年当時の社名は「イターナルサービス」同社の歴史を振り返る。1985年に焼鳥屋「鳥貴族」を創業し、翌年86年に会社設立。当時の社名は「イターナルサービス」だった。徐々に出店数を増やし、2009年に社名を「鳥貴族」に。21年に持株会社体制へ移