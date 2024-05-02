焼き鳥チェーン大手の「鳥貴族」などを運営する鳥貴族ホールディングスは、1日付けで、社名を「株式会社エターナルホスピタリティグループ」に変更したと発表しました。これまで親しまれてきた鳥貴族という名前を外した背景には、海外での成長を目指す狙いがあります。コロナ禍から客足が回復した今年7月期には、最終的な企業の売り上げとなる「営業利益」が、前の期と比べて3.6倍のおよそ17億円となる予想で、過去最高を更