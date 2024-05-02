フワちゃんが１日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。大物相手にも自由な言動を繰り出しているが、濱家隆一が「マジでブチ切れられたことある？本気で怒られたやつ」と聞くと、フワちゃんは「ナンチャンにブチ切れられた」と明かした。笑いが起こり、井上裕介が「怒らへんので有名よ！南原さん、怒らへん、怒らへん」と突っ込んだ。フワちゃんは、プロレスに挑戦していた当時、プロレス好きの南原が「