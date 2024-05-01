最近、日本政府がネイバー（ＮＡＶＥＲ）のメッセンジャーアプリ「ＬＩＮＥヤフー」の株式売却を圧迫していることに関連し、韓国大統領室は３０日、「ネイバーと緊密に協議中」と明らかにした。大統領室関係者はいわゆる「ＬＩＮＥヤフー」事態に対して「ネイバー側の要請事項を全面的に尊重してこの問題に臨んでいる」と強調した。特に「日本政府が日本から韓国企業を追い出そうとしているのではないか」という一部の主張に対して