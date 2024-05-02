子どもが保育園・幼稚園や小学校に通うようになると必ずついて回るのが「上履き洗い」。学校や地域によっては学期ごとにしか持ち帰らないというところもあるようですが、大抵は毎週末に持ち帰ってきて洗い、月曜日に再び持って行くというパターン。考えてみると10年近くもこの作業が続くんですよね。そんな上履き洗い生活が通算10年目に突入した我が家ですが、このタイミングで最強のアイテムに出会ってしまいました……！◆洗濯機