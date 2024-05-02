１日のＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）では「ハニートラップ、ネタばらし後に『今度はホントに…』と誘えば連続で食らわせることも可能説」を放送。仕掛け人の美女に注目が集まった。ピン芸人・お見送り芸人しんいちがターゲット。女優でタレントの三輪晴香が仕掛け人となり、しんいちを巧みに誘惑した。しんいちは毎回“ビリビリ”でネタばらしされるも、何度もハニトラに引っかかる。三輪の自宅（実際