女性の遺体を河川敷に遺棄したとして、山梨県甲府市の団体職員の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、山梨県甲府市の団体職員・小棹将太容疑者（35）です。警察によりますと、小棹容疑者は先月30日ごろ、同じ職場で働く甲府市の平岡美恵さん（40）の遺体を山梨県身延町の河川敷に遺棄した疑いが持たれています。平岡さんは30日まで職場に出勤していましたが、その後、連絡が取れなくなり、家族が警察に捜索願を出