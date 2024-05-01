子役時代の若山耀人容疑者週刊女性PRIME

那須夫婦遺体事件で逮捕の元子役を溺愛…中谷美紀に「とばっちり」被害か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 那須町で夫婦の遺体が発見された事件について週刊女性PRIMEが伝えた
  • 死体損壊容疑で逮捕された元子役を、中谷美紀はかわいがっていたという
  • 逮捕日には中谷のイベントがあり、「完全にとばっちり」だと芸能プロ関係者
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