芸能人の夫婦が離婚してからある程度の年数が経過し、それぞれが別のフィールドで長く活動していると「この人とこの人が結婚していたんだ」と驚く事がありますよね。そこで今回は、元夫婦だったと知って意外に思う有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位玉置浩二と薬師丸ひろ子2位長渕剛と石野真子1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「玉置浩二と薬師丸ひろ子」！