富士山を黒い幕で隠せ！富士山をめぐるオーバーツーリズムの対策に、自治体が乗り出しました。撮影スポットできょう工事が始まり、長いポールが運び込まれました。【写真を見る】観光客殺到で「富士山に黒幕」設置工事開始で新たな危険性も“応急処置”に観光客からは残念がる声【Nスタ解説】富士山を隠せ！ “黒幕”設置へ コンビニとの絶景に人殺到富士山を撮影しようと観光客が殺到しているのが、山梨・富士河口湖町