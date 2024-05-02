広島カープのドラフト1位ルーキー・常広羽也斗投手（22）が青山学院大学を留年し、今年度中の卒業を目指していることが、NEWSポストセブンの取材でわかった。4月26日、シート打撃練習でようやく本拠地・マツダスタジアムのマウンドに上がった常広。順調にいけば5月6日の二軍戦で実戦デビューする予定だというが、「即戦力」とならなかった背景には学業面での苦戦があったようだ。【写真】26人の青学大チアガールに囲まれた、笑顔