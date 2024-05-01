いつものコーデが何だか垢抜けない……。そんなときはアクセサリー感覚で使えるミニバッグがおすすめ。今回は、全世代に人気の【無印良品】から登場した「大人っぽミニバッグ」をご紹介します。上品なデザインのバッグなので、持つだけでコーデにおめかし感をプラスしてくれそうです。 リッチ感が漂う手塗りのミニサコッシュ スマホショルダーとして重宝しそうな「手塗りヌメ革 ミニサコッシュ」\