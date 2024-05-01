大谷が手に持つものは？（写真・共同通信）5月1日（日本時間）、ダイヤモンドバックス戦に「2番DH」で先発出場したドジャース・大谷翔平選手は、5打数1安打で3三振を喫した。試合は、延長戦の末、3-4でサヨナラ負けとなった。これまでプレーに関する報道が多かった大谷だが、シーズンに入って、新たなスポンサーに関する報道が続いている。「4月18日には、大谷がハワイの高級リゾート地に約26億円の不動産を購入したと報じられ