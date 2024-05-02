【ニューヨーク＝小林泰裕】１日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５３円台に急騰した。日本時間２日午前５時過ぎまでは１ドル＝１５７円台半ばで取引されていたが、１時間足らずで約４円、円高が進行した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１日、政策金利を６会合連続で据え置くことを決めた。金融引き締め長期化への警戒感が和らぎ、米長期金利が低下していた。政府・日本銀行がこのタイミン