Image: Google ゴールデンウィーク明けは祭り！新しいiPadが、日本時間5月7日（火）午後11時より、Appleイベントで発表されることが確実視されてます。ところがなんとその数日後、Google（グーグル）まで、新たなタブレットを発表してくる可能性が高いとNotebookcheckが報じていますよ。Pixel Tabletが生まれ変わる？タブレットiPadという定番は百も承知。ですが、世には優れたAndroidタブ