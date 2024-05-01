昨年３月から日本のアニメ会社に通っているソさん（２７）は円急落に泣き顔になった。韓国にいる両親に送ってきた小遣いの負担が大きくなったためだ。ソさんが初めて月給を貰った昨年４月基準で為替相場は１００円＝９７０〜１０００ウォンだったが、１年で８７０ウォン台まで円が下がった。ソさんは「韓国にいる両親に毎月６０万ウォンを送っている。昨年より円を１０％多く両替しなくては６０万ウォンにならない。両親に送る金額