４月３０日放送の日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、ムダ毛にまつわるトーク特集が行われた。男性側が女性のムダ毛はそこまで気にならないと言うと、大久保佳代子が「気にならないレベルまで持ってってるんです。お礼を言ってほしいくらい」と笑わせ、必死に処理していると説明。大家志津香は「男性と同じくらい生えますよ、まじで」と説明。ショートヘアにしているのも髪がかたいのが理由だといい「ロングに