ドジャース大谷翔平（２９）の口座から１６００万ドル（約２５億２６００万円）を不正送金して連邦検察に訴追された元通訳の水原一平容疑者（３９）による詐欺事件で、おカネの流れが明らかになってきた。水原容疑者からブックメーカー胴元のマシュー・ボウヤー氏に支払われたギャンブルの負け分５０万ドル（約７８５０万円）が、ボウヤー氏とその妻、仲間たちによってラスベガスやカリフォルニアのリゾートカジノでチップに