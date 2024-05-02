◇ナ・リーグカブス―メッツ（2024年5月1日ニューヨーク）カブス今永昇太投手（30）が1日（日本時間2日）、敵地でのメッツ戦に先発。メジャー初の中4日で自己最長となる7回3安打無失点、7奪三振と好投し、無傷の5勝目を挙げた。7回87球を投げ、許した安打はわずか3本、7三振を奪う圧巻投球でメッツ打線を寄せ付けなかった。防御率は0・78となり、メジャー全体で唯一の0点台でトップに立った。これ受けSNSでは、MLBで