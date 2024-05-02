結婚しても男女関わらず友情は大事にしたいというのは素敵なことですよね。とはいえ夫の女友達が厄介だと思ったことはありませんか？何を思ってか、今さらながらマウントをとってきたり、嫌味な行動をしてくる人もいるようです。今回はそんな我が家に遊びに来てまでマウントをとってくるウザすぎる女友達をご紹介します。旦那が家事しちゃいけないの？「夫の女友達が遊びに来たときのこと、3人で食事をした後に夫がすぐに洗い物