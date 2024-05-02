（写真・AP/アフロ）カブス今永昇太が、5月2日（日本時間）のメッツ戦に先発登板。7回を投げて3安打無失点、7奪三振の快投をみせ、メジャートップタイとなる今季5勝めをあげた。驚異的なのは防御率だ。ここまで6試合34回2/3を投げて、自責点はわずかに3。防御率は0.78となり、メジャートップとなった。防御率2位のスアレス（フィリーズ）が1.32、3位のベリオス（ブルージェイズ）が1.44で、今永の数字は圧倒的だ。Xでは5月2