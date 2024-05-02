開幕から無傷の5連勝は石井一久、田中将大以来■カブス 1ー0 メッツ（日本時間2日・ニューヨーク）カブスの今永昇太投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたメッツ戦に先発した。7回87球を投げて散発3安打無失点、7奪三振の快投で無傷の5勝目を手にした。防御率は驚異の0.78となった。初の中4日となったが、初回からテンポよく12球で3者凡退。2回1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたが、遊ゴロ併殺打で脱した。その