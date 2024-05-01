ダイソーをパトロール中に、とんでもない商品を発見！レトロなミッキーマウスデザインの可愛いトートバッグに、一目惚れしてしまいました♡しっかりした生地で収納力が高いのに、200円とお手頃な価格なのも嬉しいかぎり。持ち手も長めで持ち運びしやすく、お出かけやイベントなど色々なシーンで大活躍してくれますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トートバッグ（ミッキー）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダ