米ロサンゼルスのリトルトーキョーにある壁画。「ロサンゼルスの小東京は我々の心の故郷です」と日本語で書かれている＝1日（共同）【ロサンゼルス共同】米民間非営利団体「歴史保護ナショナル・トラスト」は1日、約140年の歴史があるロサンゼルス中心部の日系人街リトルトーキョーを存続の危機にある歴史地区に指定した。再開発の影響を受けていると指摘した。指定により、歴史的価値の維持に向けた機運を高める狙い。米国立