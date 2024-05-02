松屋フーズが展開する牛丼チェーン「松屋」は5月7日午前10時、「元祖旨辛焼き牛めし」「旨味醬油焼き牛めし」「参鶏湯風(サムゲタン)スープ」を発売する。【関連記事】なか卯「温たま照り焼き丼」2024年も発売、甘辛だれを絡めて備長炭で焼いた鶏ももに“こだわり卵の温たま”、「鶏の照り焼き丼」も同時発売2018年に実施した「第1回松屋復刻メニュー総選挙」でグランプリに輝いた「焼き牛めし」が2種類の味で復活するもの。