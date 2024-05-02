Jonathan LandayDaphne Psaledakis[ワシントン １日 ロイター] - 米国務省は１日、ロシアウクライナ軍に対して条約で禁止されている化学兵器を使用していると指摘した。国務省によると、ロシア軍はクロロピクリンという窒息剤や暴動鎮圧剤を戦争の手段として使用しているという。クロロピクリンは化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ、本部オランダ）によって禁止されている。ＯＰＣＷは１９９３年の化学兵器禁止条約（ＣＷＣ）に